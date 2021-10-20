В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана готовится новый проект социального пакета.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана готовится новый проект социального пакета.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов во время выступления на конференции "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин" в штабе партии.

По его словам, работы по подготовке проекта соцпакета проводятся в соответствии с требованиями, поставленными президентом Азербайджана перед Министерством труда и социальной защиты населения.