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В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета

В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана готовится новый проект социального пакета.
Внутренняя политика
20 октября 2021 г. 12:25
В Азербайджане разрабатывается новый проект социального пакета
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В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана готовится новый проект социального пакета.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов во время выступления на конференции "Роль гражданского общества в продвижении гендерного равенства и прав женщин" в штабе партии.

По его словам, работы по подготовке проекта соцпакета проводятся в соответствии с требованиями, поставленными президентом Азербайджана перед Министерством труда и социальной защиты населения.

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Версия на английском языке New social package being prepared in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni sosial paket hazırlanır

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