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В SOCAR проведено мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

В SOCAR проведено мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева В Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения национального лидера, основателя современного независимого Азербайджана, автора новой энергетической стратегии нашей ст
Внутренняя политика
10 мая 2024 г. 21:53
В SOCAR проведено мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

В Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения национального лидера, основателя современного независимого Азербайджана, автора новой энергетической стратегии нашей страны Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, сначала коллектив SOCAR посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и с глубоким уважением почтил светлую память великого лидера.

Мероприятие продолжилось в головном офисе SOCAR, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем был показан видеоролик о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что концепция стратегического развития, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым, посвятившим свою жизнь укреплению нашей государственной независимости и обеспечению светлого будущего нашего народа, обеспечивает всесторонний прогресс нашей страны и закладывает фундамент для устойчивого развития нашей нефтегазовой промышленности.

Было отмечено, что в результате целенаправленной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева нефтегазовый сектор развивается быстрыми темпами, и наша страна стала ведущим государством региона как надежный поставщик энергии.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной памяти великого лидера.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə SOCAR-da tədbir keçirilib

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