В SOCAR проведено мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

В Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения национального лидера, основателя современного независимого Азербайджана, автора новой энергетической стратегии нашей ст

В Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) состоялось мероприятие по случаю 101-й годовщины со дня рождения национального лидера, основателя современного независимого Азербайджана, автора новой энергетической стратегии нашей страны Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , сначала коллектив SOCAR посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и с глубоким уважением почтил светлую память великого лидера.

Мероприятие продолжилось в головном офисе SOCAR, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем был показан видеоролик о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что концепция стратегического развития, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым, посвятившим свою жизнь укреплению нашей государственной независимости и обеспечению светлого будущего нашего народа, обеспечивает всесторонний прогресс нашей страны и закладывает фундамент для устойчивого развития нашей нефтегазовой промышленности.

Было отмечено, что в результате целенаправленной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева нефтегазовый сектор развивается быстрыми темпами, и наша страна стала ведущим государством региона как надежный поставщик энергии.

Мероприятие продолжилось концертной программой, посвященной памяти великого лидера.