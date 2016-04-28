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    В Азербайджане расширяются полномочия исполнительных чиновников

    Проект поправок рекомендован на пленарное заседание парламента

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане расширяются полномочия исполнительных чиновников.

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос вынесли на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Так, согласно поправкам, предложенным в закон "Об исполнительных чиновниках", исполнительные чиновники будут контролировать выполнение требований судебных решений, связанных с наказанием, не касающимся лишения свободы, назначением принудительных мер медицинского характера в целях лечения от алкоголизма и наркомании, а также решений о принудительном лечении в специализированных медицинских учреждениях лиц, совершивших предусматривающее административный арест административное правонарушение и нуждающихся в лечении от наркомании.

    Проект поправок рекомендован на пленарное заседание парламента. 

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