В Азербайджане отменен ряд ограничений карантинного режима

В Азербайджане отменен ряд ограничений в рамках особого карантинного режима.

В Азербайджане отменен ряд ограничений в рамках особого карантинного режима.

Как сообщает Report , соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в нижеприведенных случаях отменяется требование о наличии COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата):

- при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;

- при посещении установленных мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).