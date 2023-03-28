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В Азербайджане отменен ряд ограничений карантинного режима

В Азербайджане отменен ряд ограничений карантинного режима В Азербайджане отменен ряд ограничений в рамках особого карантинного режима.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 06:00
В Азербайджане отменен ряд ограничений карантинного режима

В Азербайджане отменен ряд ограничений в рамках особого карантинного режима.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, в нижеприведенных случаях отменяется требование о наличии COVID-паспорта (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата):

- при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;

- при посещении установленных мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

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