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В Азербайджане объявлен Месячник прав человека

В Азербайджане объявлен Месячник прав человека Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к государственным и местным органам самоуправления, научным, образовательным и медицинским учреждениям, институтам гражданского общества в связи с объявлением Месячника пр
Внутренняя политика
18 мая 2022 г. 11:45
В Азербайджане объявлен Месячник прав человека

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к государственным и местным органам самоуправления, научным, образовательным и медицинским учреждениям, институтам гражданского общества в связи с объявлением Месячника прав человека.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что Месячник пройдет в преддверии празднования Дня прав человека в Азербайджане с 18 мая по 18 июня.

Уполномоченный по правам человека С.Алиева призвала государственные и местные органы самоуправления, научные, образовательные и медицинские учреждения, институты гражданского общества провести ряд мероприятий в связи с месячником.

В обращении отмечается, что основной целью проведения месячника является усиление деятельности в области защиты и пропаганды прав человека, информирование общественности о достижениях, определение предстоящих задач по устранению существующих проблем, а также развитие правового мышления и правовой культуры населения, доведение до внимания недопустимости дискриминации.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 июня 2007 года ежегодно в эту дату в Азербайджане отмечается День прав человека.

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