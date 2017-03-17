В Азербайджане начался процесс исполнения распоряжения о помиловании

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Начался процесс исполнения распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Report, распоряжением помилованы в целом 423 человека.

Отметим, что распоряжение основывается на принципах гуманизма и подписано с учетом обращений, поступивших на имя президента Азербайджанской Республики от самих осужденных, членов их семей, омбудсмена, организаций по защите прав человека, а также состояния здоровья, семейного положения и поведения осужденных за время отбывания наказания в исправительном учреждении.