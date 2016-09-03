В Азербайджане началась предреферендумная агитация

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к предреферендумной агитации.

Как сообщает Report, предреферендумная агитация может проводиться зарегистрированными агитационными группами по референдуму.

Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию страны, агитация должна начаться за 23 дня до дня голосования - 3 сентября и завершиться за 24 часа до начала голосования - 25 сентября в 8:00.

Отметим, что Центризбиркомом зарегистрированы 3 агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Муниципалитет" и "Гражданское общество".

В связи с референдумом в городах и районах установлено 128 закрытых и 128 открытых мест по 117-ти избирательным округам, всего 256 мест.

Кроме того, для проведения агитации "за" и "против" вынесенных на референдум вопросов, агитационным группам в четырех средствах массовой информации будет отведено бесплатное эфирное время и печатная площадь для публикаций.

Это нижеследующие СМИ:

- Общественное телевидение (İTV);

- газета "Azərbaycan";

- газета "Xalq qəzeti";

- газета "Бакинский рабочий".

В случае принятия вышеуказанными структурами, в том числе другими организациями телерадиопередач и редакциями периодических изданий решения о возможности предоставления платного эфирного времени и публикаций для предреферендумной пропаганды, в ЦИК должны быть отправлены соответствующие уведомления и информация об условиях, сумме и оплате за предоставление эфирного времени и отведения печатной площади для официальной публикации не позднее 30 дней со дня после опубликования решения о назначении референдума.