В Азербайджане началась предреферендумная агитация

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к предреферендумной агитации.
Как сообщает Report, предреферендумная агитация может проводиться зарегистрированными агитационными группами по референдуму.
Согласно Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению назначенного на 26 сентября 2016 года всенародного голосования (референдума) с целью внесения изменений в Конституцию страны, агитация должна начаться за 23 дня до дня голосования - 3 сентября и завершиться за 24 часа до начала голосования - 25 сентября в 8:00.
Отметим, что Центризбиркомом зарегистрированы 3 агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Муниципалитет" и "Гражданское общество".
В связи с референдумом в городах и районах установлено 128 закрытых и 128 открытых мест по 117-ти избирательным округам, всего 256 мест.
Кроме того, для проведения агитации "за" и "против" вынесенных на референдум вопросов, агитационным группам в четырех средствах массовой информации будет отведено бесплатное эфирное время и печатная площадь для публикаций.
Это нижеследующие СМИ:
- Общественное телевидение (İTV);
- газета "Azərbaycan";
- газета "Xalq qəzeti";
- газета "Бакинский рабочий".
В случае принятия вышеуказанными структурами, в том числе другими организациями телерадиопередач и редакциями периодических изданий решения о возможности предоставления платного эфирного времени и публикаций для предреферендумной пропаганды, в ЦИК должны быть отправлены соответствующие уведомления и информация об условиях, сумме и оплате за предоставление эфирного времени и отведения печатной площади для официальной публикации не позднее 30 дней со дня после опубликования решения о назначении референдума.
İlkin PirəliАвтор новости
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