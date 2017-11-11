В Азербайджане изменены правила определения стоимости жилья с целью ипотечного кредитования

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение "Об утверждении "Правил определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади с целю ипотечного кредитования".

Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

В документе, в частности, говорится: В решение Кабинета министров Азербайджанской Республики от 31 августа 2016 года №323 "Об утверждении "Правил определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади с целью ипотечного кредитования" (Сборник Законодательных актов Азербайджанской Республики, 2016, №8, статья 1459) внести следующие изменения:

1. В названии и во втором абзаце заменить слова "Ипотечное кредитование" словами "Льготное ипотечное кредитование".

2. По "Правилу определения рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой площади с целью ипотечного кредитования" утвержденному тем же решением:

2.1. В названии заменить слова "Ипотечное кредитование" словами "Льготное ипотечное кредитование";

2.2. В пункт 1.1 перед словом ипотека (в обоих случаях) дополнить слово "льготная", исключить из этого пункта слово "отремонтированная";

2.3. В пункт 1.2 перед словом ипотека (в обоих случаях) дополнить слово "льготная";

2.4. Исключить подпункт 2.2.1.