В Азербайджане 69.8% респондентов смотрят в основном местное телевидение - ОПРОС

В Азербайджане 69.8% респондентов в основном отдают предпочтение местным телеканалам, 12.0%-иностранным.

В Азербайджане 69.8% респондентов в основном отдают предпочтение местным телеканалам, 12.0% - иностранным.

Как сообщает Report , об этом стало известно по итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ).

Опрос показал, что телевидение занимает первое место среди населения как основной источник информации. Результаты очередного опроса общественного мнения позволили определить, предпочтительнее ли отечественное или зарубежное телевидение, а также какие программы чаще всего смотрят.

Согласно результатам, 81,8% респондентов заявили, что смотрят телевизор, а 18,2% - нет. Среди них 69,8% опрошенных заявили, что в основном предпочитают местные телеканалы, в то время как 12,0% предпочитают иностранные.

Результаты отличались в зависимости от возрастной группы респондентов, их гендерной принадлежности и места жительства.

Напомним, что прошлые опросы показали, что интернет-ресурсы и социальные сети выступают основными источниками информации для молодого поколения. Текущий опрос также выявил, что среди тех, кто не смотрит телевизионные каналы, наибольшую долю (46,2%) составляют участники возрастной группы 18-24 лет.

Среди респондентов, проживающих в сельской местности, 87,6% заявили, что смотрят телевизионные каналы, а среди проживающих в городе, этот показатель составил 77,0%. Отмечается, что 93,8% респондентов, проживающих в сельской местности, предпочитают в основном местные каналы, в то время как 6,2% - иностранные телеканалы. Среди респондентов, проживающих в городах, соответствующие показатели составили 80,5% и 19,5%.

При анализе результатов с гендерной точки зрения, 86,1% женщин и 77,7% мужчин заявили, что смотрят телевизионные каналы.

При рассмотрении предпочитаемых типов программ, заметно различие в зависимости от типа канала (местный или зарубежный). Те, кто предпочитает местные каналы, чаще всего ориентируются на новости и аналитические программы, в то время как у тех, кто предпочитает зарубежные каналы, преобладает интерес к фильмам и сериалам.

Участники старше 65 лет чаще всего выбирали "новости и аналитика" как предпочтительный тип программ, в то время как участники среднего возраста предпочитали "кино и сериалы" и "шоу и развлечения".

Программы "общественно-политического" содержания чаще всего смотрят люди с высшим образованием, а фильмы и сериалы, шоу и развлекательные программы - со средним образованием.

Отметим, что опросы были проведены 14-17 мая среди 384 респондентов старше 18 лет на добровольной основе, при этом анонимность была сохранена в полном объеме. В опросах использовалась форма телефонного интервью, охватывающая 12 экономических районов. С этой целью из соответствующей базы данных были выбраны в случайном порядке номера стационарных телефонов, относящихся к указанным экономическим и административным районам (городам). Структура выборки опроса была определена пропорционально распределению населения по стране, и гендерный баланс был сохранен. Интервал достоверности результатов равен 95%, доля ошибок - 5%.