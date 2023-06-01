В Азербайджане 69.8% респондентов смотрят в основном местное телевидение - ОПРОС

В Азербайджане 69.8% респондентов в основном отдают предпочтение местным телеканалам, 12.0% - иностранным.
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Опрос показал, что телевидение занимает первое место среди населения как основной источник информации. Результаты очередного опроса общественного мнения позволили определить, предпочтительнее ли отечественное или зарубежное телевидение, а также какие программы чаще всего смотрят.
Согласно результатам, 81,8% респондентов заявили, что смотрят телевизор, а 18,2% - нет. Среди них 69,8% опрошенных заявили, что в основном предпочитают местные телеканалы, в то время как 12,0% предпочитают иностранные.
Результаты отличались в зависимости от возрастной группы респондентов, их гендерной принадлежности и места жительства.
Напомним, что прошлые опросы показали, что интернет-ресурсы и социальные сети выступают основными источниками информации для молодого поколения. Текущий опрос также выявил, что среди тех, кто не смотрит телевизионные каналы, наибольшую долю (46,2%) составляют участники возрастной группы 18-24 лет.
Среди респондентов, проживающих в сельской местности, 87,6% заявили, что смотрят телевизионные каналы, а среди проживающих в городе, этот показатель составил 77,0%. Отмечается, что 93,8% респондентов, проживающих в сельской местности, предпочитают в основном местные каналы, в то время как 6,2% - иностранные телеканалы. Среди респондентов, проживающих в городах, соответствующие показатели составили 80,5% и 19,5%.
При анализе результатов с гендерной точки зрения, 86,1% женщин и 77,7% мужчин заявили, что смотрят телевизионные каналы.
При рассмотрении предпочитаемых типов программ, заметно различие в зависимости от типа канала (местный или зарубежный). Те, кто предпочитает местные каналы, чаще всего ориентируются на новости и аналитические программы, в то время как у тех, кто предпочитает зарубежные каналы, преобладает интерес к фильмам и сериалам.
Участники старше 65 лет чаще всего выбирали "новости и аналитика" как предпочтительный тип программ, в то время как участники среднего возраста предпочитали "кино и сериалы" и "шоу и развлечения".
Программы "общественно-политического" содержания чаще всего смотрят люди с высшим образованием, а фильмы и сериалы, шоу и развлекательные программы - со средним образованием.
Отметим, что опросы были проведены 14-17 мая среди 384 респондентов старше 18 лет на добровольной основе, при этом анонимность была сохранена в полном объеме. В опросах использовалась форма телефонного интервью, охватывающая 12 экономических районов. С этой целью из соответствующей базы данных были выбраны в случайном порядке номера стационарных телефонов, относящихся к указанным экономическим и административным районам (городам). Структура выборки опроса была определена пропорционально распределению населения по стране, и гендерный баланс был сохранен. Интервал достоверности результатов равен 95%, доля ошибок - 5%.