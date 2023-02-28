В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

18:36

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, действующей при межведомственном центре штаба по координации решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев, начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента, заместитель руководителя секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев и другие.

Участники обсудили деятельность государственных и частных структур по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территориях, где реализуются различные проекты для восстановления освобожденных земель в Карабахе.