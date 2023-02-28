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В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов 18:36
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 20:15
В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

В Агдаме состоялось заседание рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, действующей при межведомственном центре штаба по координации решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев, начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации президента, заместитель руководителя секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Султан Гаджиев и другие.

Участники обсудили деятельность государственных и частных структур по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территориях, где реализуются различные проекты для восстановления освобожденных земель в Карабахе.

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Версия на английском языке ФотоAghdam hosts meeting of Working Group on clearing mines and unexploded ordnance clearance
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi qrupun iclası keçirilib

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