Упрощается выдача разрешения на постоянное проживание иностранным гражданам на территории Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Изменяются требования к выдаче разрешения иностранным гражданам и лицам без гражданства на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в связи с этим в Миграционный кодекс вносятся изменения.

Из статьи 53 (Документы, требуемые для выдачи разрешения (продления срока) иностранным гражданам и лицам без гражданства на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики) кодекса исключаются некоторые документы.

Согласно предложенному проекту изменений, теперь следующие документы не требуются: справка о составе семьи (с указанием имен, фамилий, года рождения, занятия, места проживания или пребывания членов семьи); нотариально заверенная копия свидетельства о браке; при наличии профессиональной специализации у иностранных граждан и лиц без гражданства, нотариально заверенная копия документов, подтверждающих данный факт.

Кроме того, для выдачи разрешения на работу не будут требоваться копии документов, предоставляющих права оставаться на территории Азербайджана иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Азербайджанской Республики на других основаниях.

Предложенные изменения предотвратят бюрократические препоны.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.