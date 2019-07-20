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Стали известны маршрутные линии XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля - ФОТО

Стали известны маршрутные линии EYOF-2019

В Баку продолжаются перевозки в соответствии с операционным транспортным планом XV летнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Как передаёт Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (BNA), в соответствии с планом, перевозка граждан, приобретших билеты на церемонию открытия мероприятия, будет осуществляться 21 июля посредством двух экспресс-маршрутов: а. автобусы по линии X1 (28 мая - Baku Crystal Hall), б. автобусы по линии X2 (станция метро "Эльмляр Академиясы" - Baku Crystal Hall).

Перевозки посредством экспресс-маршрутов начнутся в 17:30 и продолжатся до начала церемонии открытия в 20:00.

По окончании церемонии открытия, перевозки будут организованы в обратном направлении. Общественный транспорт будет работать до 01:00.

BNA просит граждан, приобретших билеты, добираться до места проведения церемонии с помощью экспресс-маршрутов.

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