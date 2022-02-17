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Состоялась встреча сопредседателей азербайджано-российской межправительственной комиссии

Состоялась встреча сопредседателей азербайджано-российской межправительственной комиссии Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу в формате видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.
Внутренняя политика
17 февраля 2022 г. 11:02
Состоялась встреча сопредседателей азербайджано-российской межправительственной комиссии

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу в формате видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, во встрече сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией приняли участие представители соответствующих государственных структур обеих стран.

Стороны обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание промышленности, энергетике, транспорту, сферам сельского хозяйства и пищевой безопасности, финансово-банковскому и межрегиональному взаимодействию.

В ходе встречи было подчеркнуто, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне и обладает серьезным потенциалом для дальнейшего укрепления.

Участники встречи отметили также важность развития межрегионального сотрудничества. В качестве ключевой площадки для диалога на этом уровне был обозначен формат Российско-Азербайджанского межрегионального форума. 11-й межрегиональный форум запланирован к проведению в 2022 году.

Активную позицию в развитии двусторонних отношений занимают также институты развития и представители бизнес-сообществ. В рамках выполнения протокола 19-го заседания межправительственной комиссии 23 июля 2021 года в Баку состоялась деловая миссия российских компаний, участие в которой приняли ведущие промышленные компании России. В период с 17 по 18 ноября в Баку проведена деловая миссия в сфере развития городской инфраструктуры "Умный город".

В вопросах взаимодействия в сфере электроэнергетики стороны отметили большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в нефтегазовом секторе и в области возобновляемых источников энергии.

При обсуждении взаимодействия в области транспорта особое внимание было уделено вопросам развития проекта международного транспортного коридора "Север – Юг".

Стороны рассмотрели также вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и пищевой безопасности. Отмечено, что продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция занимают лидирующие позиции во взаимной торговле Азербайджана и России. Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между странами в январе – декабре 2021 года увеличился на 3,4% по сравнению с показателями 2020 года и составил 1,3 млрд долларов США.

Агропромышленные связи занимают важное место в системе внешнеэкономических отношений двух стран. В феврале 2022 года в рамках проекта "Агроэкспресс" по доставке грузов с помощью ускоренных поездов запущен первый грузовой поезд с плодоовощной продукцией из Азербайджана в Россию.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоCo-chairs of Azerbaijan-Russia intergovernmental commission holds meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədrlərinin görüşü keçirilib

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