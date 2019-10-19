​Сиявуш Новрузов: Они планировали не митинг, а провокацию

"Сегодня Национальный совет, нарушив требования закона "О свободе собраний", планировал провести митинг не в отведенном для них месте, а в неположенном".

Об этом Report сказал заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

По его словам, и ИВ, и правоохранительные органы заявляли, что место, где НС хотел провести митинг, не является подходящим.

"В законе "О свободе собраний" говорится о том, что митинг можно проводить только в местах, где не будет допущено нарушения прав других лиц. А из-за того, что они пытались устроить провокацию, права людей на перемещение транспортом были нарушены, также приостановили деятельность три станции метро, движение многих маршрутных автобусов поменялось".

С.Новрузов заявил, что эти люди хотели провести не митинг, а устроить провокацию: "Народ это увидел и понял. Они не хотели протестовать против какого-либо вопроса, их цель была в том, чтобы создать противостояние, в том, чтобы очернить растущий имидж Азербайджана на международной арене. Несомненно, что все это проводилось по поручению армянского лобби, отдельных фондов, организаций, государств. Они должны были во что бы то ни стало создать в Азербайджане противостояние. Но население Азербайджана очень хорошо понимает, что сейчас не 90-е, и поэтому никто не повелся на их провокацию".