Сиявуш Новрузов награжден орденом "Шохрат"

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сиявуша Новрузова орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, распоряжением Сиявуш Дуньямалы оглу Новрузов награжден орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Отметим, что 17 февраля председателю комитета Милли Меджлиса по работе с общественными объединениями и религиозными структурами, заместителю исполнительного секретаря ПЕА Сиявушу Новрузову исполняется 50 лет.