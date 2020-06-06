Сегодня сотрудники ряда сфер продолжат деятельность - СПИСОК

Для ужесточения особого карантинного режима с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня 2020 года введены ограничения.

Как передает Report, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, приостановлена деятельность во всех сферах работ, услуг, в том числе торговли, за исключением указанных ниже:

- деятельность государственных органов (учреждений) и других организаций, перечень которых определяется Кабинетом Министров Азербайджанской Республики;

- деятельность больниц и учреждений скорой медицинской помощи;

- деятельность учреждений социальной службы, в том числе по уходу за лицами с психическим и эмоциональным расстройствами, а также нуждающихся в особой заботе;

- производство и поставка электроэнергии;

- мелиорация и водное хозяйство;

- услуги связи;

- телерадиовещательные компании (теле- и радиоканалы, кабельные телевидения);

- железнодорожные, автомобильные, морские, авиационные грузоперевозки;

- трубопроводы и деятельность по транспортному обеспечению;

- непрерывная производственная деятельность (предприятия, приостановка деятельности которых невозможна по производственно-техническим причинам);

- нефте- и газодобыча, переработка, хранение и продажа;

- услуги по охране и обеспечению технической безопасности сфер, деятельность которых приостановлена.

Согласно решению, для осуществления деятельности в разрешенных сферах работы и услуг, будет обеспечено привлечение только необходимого и ограниченного числа сотрудников.