Сафа Мирзоев: Семь лет полномочий президента Азербайджана являются четко установленным сроком

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Жизнь стала слишком динамичной. Раньше пять лет казались человеку целой жизнью. Сейчас годы так быстротечны, что даже не чувствуешь, как они проходят. Это связано с выполненными и предстоящими работами и высокими требованиями. Подобная тенденция возникает в странах, где перспектив развития достаточно много. То есть, из-за насыщенности работы, выполнить ее за три, четыре года и даже пять лет очень сложно".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

С.Мирзоев сказал, что все это относится и к Азербайджану и поэтому следует продлить срок полномочий президента: "Если кто-то берет на себя обязательство, ему нужно предоставить продолжительный срок для его завершения. Считаю, что 7 лет являются четко установленным сроком, так как для нормального управления следует выбрать правильное направление. Развитие невозможно при отсутствии правильного направления".

Касаясь поправки, предусматривающей предоставление президенту полномочий для роспуска Милли Меджлиса, С.Мирзоев заявил, что во многих европейских странах главы государств обладают этим правом: "Президент воспользуется этим правом в случае, если парламент будет полностью парализован. Проблема в том, что в случае возникновения на данный момент в парламенте подобной ситуации, устранить ее будет сложно, так как в нашей Конституции нет статьи по этому поводу. Например, может возникнуть такая ситуация, когда в результате выборов крупные и мелкие партии не смогут создать коалицию. Однако существовать в подобном парламенте в течение пяти лет невозможно".

С.Мирзоев подчеркнул, что до сих пор подобная ситуация в парламенте Азербайджана не возникала, однако с теоретической точки зрения это возможно: "В Конституции должны отражаться пути выхода из каждой ситуации. Поэтому в случае возникновения подобной ситуации Конституция позволит президенту распустить парламент. Некоторые относятся к данному вопросу критично и преподносят это как усиление президентской власти. Все это - пустые доводы, так как отразившиеся в предложенных поправках основания настолько редки, что их присутствие противоречит существованию парламента. Их наличие означает, что парламент должен быть распущен. Поэтому я не вижу в предложенных поправках ничего опасного".