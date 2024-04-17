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Сабина Алиева проинформировала представителя ООН о минной проблеме в Азербайджане

Сабина Алиева проинформировала представителя ООН о минной проблеме в Азербайджане Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала и.о. резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандру Роккасальво о минной проблеме на освобожденных территориях.
Внутренняя политика
17 апреля 2024 г. 17:18
Сабина Алиева проинформировала представителя ООН о минной проблеме в Азербайджане

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева проинформировала и.о. резидента-представителя ПРООН в Азербайджане Алессандру Роккасальво о минной проблеме на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, омбудсмен также рассказала о фактологических миссиях, организованных по сегодняшний день на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Алиева напомнила о нарушениях норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, в результате оккупационной политики Армении. Она подчеркнула необходимость тесного участия международных организаций в устранении минной проблемы на деоккупированных территориях.

Омбудсмен напомнила, что по всем этим фактам подготовлены специальные ad-hoc отчеты (разовый документ по конкретному случаю – ред.), которые уже направлены в соответствующие международные организации, омбудсменам и правозащитным организациям зарубежных стран.

Затем состоялся обмен мнениями о возможных перспективах сотрудничества в рамках предстоящей в Баку конференции COP29. Была подчеркнута важность активного участия национальных институтов прав человека в COP29.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva BMT rəsmisi ilə mina problemini müzakirə edib

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