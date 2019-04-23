Руководителям детсадов в Баку сделано серьезное предупреждение, прием будет в электронном порядке

В исполнительной власти города Баку с участием руководства дошкольных учебных заведений и детских домов состоялось совещание, посвященное повышению качества учебно-воспитательных работ в данных заведениях, прозрачности приема детей в заведения и др. вопросам.

В ходе совещания обсудили вопросы по оснащению оборудованием и инвентарем столичных дошкольных учебных заведений, ситуации со следованием имеющимся инструкциям и учебным программам во время учебно-воспитательного процесса, питание детей, а главное, размещение педагогических работников и один из беспокоящих сегодня многих вопрос приема детей в детские сады прозрачно, без негативных случаев.

Руководящим сотрудникам сделано серьезное предупреждение не допускать негативные случаи при приеме детей в дошкольные учебные заведения, было отмечено, что вопросы приема взяты под контроль и до конца года будут реализованы работы по электронизации приема. Работы в этом направлении продолжаются.