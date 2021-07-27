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Ровшан Рзаев встретился с израильскими бизнесменами

Ровшан Рзаев встретился с израильскими бизнесменами Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Львом Спиваком.
Внутренняя политика
27 июля 2021 г. 14:07
Ровшан Рзаев встретился с израильскими бизнесменами

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с главой Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Львом Спиваком.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече также присутствовали израильский бизнесмен Бар Ихиэль и его советник Меламед Лемуэль.

Гостям рассказали об освобождении Азербайджанской армией оккупированных территорий, в результате чего в регионе создана возможность для устойчивого мира, экономической интеграции и сотрудничества, также проинформированы о подготовительных работах для возвращения вынужденных переселенцев на постоянные места жительства.

Гостям сообщили, что в настоящее время на освобожденных территориях ведутся восстановительно-строительные работы, создается инфраструктура. Приоритетным вопросом является очистка территорий от мин. Не предоставление Арменией карт минных полей противоречит принципам гуманизма. Льву Спиваку выразили признательность за обращение к государственным и правительственным органам Израиля в связи с преступлениями геноцида, которым подвергся Азербайджан, не предоставлением карт минных полей.

Спивак выразил благодарность за искренний прием, отметив, что связи между Израилем и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Он отметил, что не выдача Арменией карт минных полей, которая приводит к смерти людей, несмотря на завершение войны, является нарушением действующих международных норм.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev israilli iş adamları ilə görüşüb

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