Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент "Арка Победы"

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 10:33
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы

    Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и представители других религиозных конфессий посетили монумент "Арка Победы" по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, религиозные лидеры почтили память шехидов.

    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент Арка Победы
    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК) 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Фото
    Allahshukur Pashazada and representatives of other religious denominations visit Victory Arch monument
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