İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:27
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədrı Hacı Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri 8 noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar olaraq Zəfər Tağı abidəsini ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, din rəhbərləri şəhidlərin ruhuna ehtiramlarını bildiriblər.

    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər
    Allahşükür Paşazadə və digər dini konfessiyaların nümayəndələri Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Allahşükür Paşazadə 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfər tağı Dini konfessiyalar
    Foto
    Аллахшукюр Пашазаде и представители других конфессий посетили монумент "Арка Победы"
    Foto
    Allahshukur Pashazada and representatives of other religious denominations visit Victory Arch monument
    44 filmi
    44 filmi

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