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    Работники ОАО «Азерйолсервис» удостоены почетных званий

    Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетного звания «Заслуженный инженер» работникам Открытого акционерного общества «Азерйолсервис».

    Как сообщает "Report", в распоряжении говорится: "Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    За заслуги в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:

    Гасанову Мамеду Гурбан оглу

    Гасанову Рагибу Гусейн оглу".

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