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Прошло 67 лет со дня кончины Мамед Эмина Расулзаде

Прошло 67 лет со дня кончины Мамед Эмина Расулзаде Сегодня день смерти одного из основоположников Азербайджанской Демократической республики Мамед Эмина Расулзаде.
Внутренняя политика
6 марта 2022 г. 00:02
Прошло 67 лет со дня кончины Мамед Эмина Расулзаде

Сегодня день смерти одного из основоположников Азербайджанской Демократической республики Мамед Эмина Расулзаде.

Как напоминает Report, прошло 67 лет со дня кончины великого политического и общественного деятеля.

М.Э.Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы. В 1904 году он участвовал в создании организации "Гуммет". В 1909 году, опасаясь преследований царского режима, М.Расулзаде покидает Баку и эмигрирует в Иран. В 1910 году он создает Демократическую партию Ирана. Некоторое время он работал в этой стране главным редактором газеты "Иране Ноу" и "Иране Ахат". В 1917 году М.Э.Расулзаде был избран депутатом государственной Думы России от Азербайджана и Туркистана. В том же году он возглавил партию "Мусават". 27 мая 1918 года большинством голосов был избран председателем Азербайджанского национального совета, который был создан из членов мусульманской фракции сейма. Таким образом, было создано правительство первой на Востоке республики - АДР во главе с Фатали ханом Хойским.

В 1920 году после прихода к власти большевиков М.Э.Расулзаде покинул Азербайджан. С 1932 года начинается период его деятельности в Европе.

В эти годы он издает в Германии газету “İstiqlal” и журнал “Qurtuluş”. В Польше создает Азербайджанское национальное издательство, где выпускает на польском языке книгу "Азербайджан в борьбе за независимость".

Основатель первой на востоке Демократической республики Мамед Эмин Расулзаде скончался 6 марта 1955 года в клинике Медицинского факультета Анкаринского университета в возрасте 71 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür

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