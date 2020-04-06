Президент: Наши нефтяные доходы сократились, но здоровье людей для нас превыше всего

"Должен также отметить, что коронавирус создал большие проблемы для мировой экономики, это уже отмечают руководители ведущих финансовых структур мира. В том числе Международный валютный фонд уже заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет тяжелее кризиса 2008-2009 годов".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Что касается Азербайджана, - плюс цены на нефть упали, можно сказать, более чем вдвое, - коронавирус негативно отражается на многих отраслях экономики и сфере услуг, однако, несмотря на это, проблемы людей, работающих в данных сферах, учтены. Созданные моим указанием четыре рабочие группы, можно сказать, в значительной степени завершили свою работу. Мне доложено. На основе указания Кабинет министров уже утвердил План мероприятий. Первоначально на эти цели планировалось выделить примерно 1 миллиард манатов. Однако впоследствии дополнительные подсчеты показали, что этого недостаточно, и будет выделено по меньшей мере 2,5 миллиарда манатов, чтобы в Азербайджане была обеспечена экономическая стабильность, были решены проблемы, связанные с занятостью, а также чтобы наше макроэкономическое и финансовое положение оставалось стабильным", - добавил глава государства.

Президент отметил, что если учесть сферы, которые больше всего подверглись воздействию коронавируса, а также людей, занимающихся частным предпринимательством, то больше всего от этой ситуации страдают 600 тысяч человек, так как рабочие места там закрылись:

"Всем уже известны мой призыв, мое однозначное требование к предпринимателям: ни на какие сокращения в этот период идти нельзя, однако мы должны создать возможности и для предпринимателей, чтобы они не пострадали. Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства. Государство взяло на себя значительную часть их заработной платы, эти выплаты уже начинаются. В том числе проблемы студентов, объем пособий по безработице – все это учитывается, именно на эти цели предусмотрены 2,5 миллиарда манатов. Это – огромная цифра. Еще раз хочу сказать, что наши нефтяные доходы сократились, однако здоровье, безопасность, удобство и благосостояние людей для нас превыше всего. Мы еще раз демонстрируем это. Обращаясь ко всем гражданам Азербайджана, хочу еще раз сказать: Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! Вместе мы сила!".