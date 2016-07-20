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    ​Президент выделил Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев 2,5 млн. манатов

    Глава государства подписал распоряжение

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для обеспечения семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в аварийных зданиях на территории города Баку, новыми квартирами путем приобретения готовых квартир из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев выделено 2,5 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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