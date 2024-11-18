Президент утвердил поправки в УК, предусматривающие уголовное наказание за "экоцид"

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание а "экоцид".

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за "экоцид".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Ранее Милли Меджлис Азербайджана утвердил в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс. Согласно новой редакции, за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Поправки были представлены на рассмотрения парламента в качестве законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым.