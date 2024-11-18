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Президент утвердил поправки в УК, предусматривающие уголовное наказание за "экоцид"

Президент утвердил поправки в УК, предусматривающие уголовное наказание за "экоцид" Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание а "экоцид".
Внутренняя политика
18 ноября 2024 г. 15:21
Президент утвердил поправки в УК, предусматривающие уголовное наказание за экоцид

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за "экоцид".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Ранее Милли Меджлис Азербайджана утвердил в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс. Согласно новой редакции, за умышленный, масштабный, долгосрочный и серьезный ущерб экосистеме предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Поправки были представлены на рассмотрения парламента в качестве законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev ekosistemə qəsdən zərər vuranların cəzalandırılmasını təsdiqləyib

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