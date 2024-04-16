Президент: Сегодня мы стали полноправными хозяевами наших водных источников

В результате Отечественной войны и антитеррористической операции сегодня мы стали полноправными хозяевами наших водных источников.

В результате Отечественной войны и антитеррористической операции сегодня мы стали полноправными хозяевами наших водных источников.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 16 апреля в выступлении на церемонии закладки фундамента Ширванского оросительного канала.

Напомнив, что в свое время Армения оккупировала не только наши земли, но и ресурсы, глава государства отметил: "Водные ресурсы в Карабахе и Восточном Зангезуре составляют 25 процентов наших общих водных ресурсов. Основное свойство, позитивная сторона этих водных ресурсов в том, что они формируются за счет внутренних источников".

Президент отметил особую значимость водных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура ввиду того, что они являются внутренними источниками.