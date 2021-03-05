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Президент: Прошедшие с VI съезда ПЕА три года были решающими для нашей страны, региона

Президент: Прошедшие с VI съезда ПЕА три года были решающими для нашей страны, региона "Прошло три года с VI съезда нашей партии. Это были решающие годы для нашей страны, региона. За три года в жизни страны произошло много важных событий. Естественно, самым важным среди них является восстановление нашей территориальной целостности, блестяща
Внутренняя политика
5 марта 2021 г. 20:05
Президент: Прошедшие с VI съезда ПЕА три года были решающими для нашей страны, региона
Ильхам Алиев

"Прошло три года с VI съезда нашей партии. Это были решающие годы для нашей страны, региона. За три года в жизни страны произошло много важных событий. Естественно, самым важным среди них является восстановление нашей территориальной целостности, блестящая Победа, одержанная в Отечественной войне. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость, изгнал оккупантов с наших исконных земель, таким образом, историческая справедливость была восстановлена. Наша славная Победа – источник нашей гордости. Сегодня наша Победа изучается в передовых вузах ведущих стран мира. Азербайджанский народ проявил единство, солидарность. Азербайджанская армия продемонстрировала отвагу, героизм, профессионализм. Весь наш народ сплотился в единый кулак, нанеся врагу сокрушительные удары, освободил свои исторические земли от оккупантов. Мы выполнили эту историческую миссию".

Как сообщает Report, об этом на VII съезде ПЕА сказал президент Ильхам Алиев.

"В течение последних 17 лет во всех своих выступлениях, связанных с конфликтом, я говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Азербайджан никогда не позволит создать на своих исторических, исконных землях второе армянское государство, мы никогда не смиримся с соглашением, которое не устроит нас полностью. В различных выступлениях, интервью до войны я говорил, что нам не нужен какой-то половинчатый мирный договор. Мы должны полностью восстановить нашу территориальную целостность. Мы должны полностью восстановить историческую справедливость, потому что половинчатое соглашение не отвечало интересам нашего народа, исторической справедливости. Половинчатое соглашение так или иначе могло повысить в дальнейшем риски войны. Нам же нужна была полная, абсолютная победа. Мы одержали эту абсолютную победу, разгромили врага, уничтожили его армию и добились того, чего хотели", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "YAP-ın VI qurultayından ötən üç il ölkəmiz və bölgəmiz üçün həlledici illər olub"

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