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Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт

Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт "Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар
Внутренняя политика
26 января 2021 г. 15:03
Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт
Ильхам Алиев
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"Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом, таких в мире около 10-ти".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"А в СНГ Международный аэропорт Гейдар Алиев вот уже много лет находится на первом месте. Аэропорты, построенные по моему указанию в других городах, в значительной степени усиливают наш транспортный потенциал. В последние годы было построено 7 аэропортов, 6 из которых обладают международным статусом и могут принимать все виды самолетов, в том числе самые тяжелые транспортные самолеты. Как вам известно, в Физули началось строительство нового международного аэропорта, а на освобожденных землях – на территории либо Лачинского, либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ya Laçın, ya Kəlbəcər rayonlarının ərazisində ikinci beynəlxalq hava limanı inşa ediləcək"

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