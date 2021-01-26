Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт

"Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар

"Что касается воздушного транспорта, то достаточно сказать, что сегодня наш самолетный парк является одним из самых современных парков. У нас современные транспортные, пассажирские самолеты производства ведущих компаний мира. Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом, таких в мире около 10-ти".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"А в СНГ Международный аэропорт Гейдар Алиев вот уже много лет находится на первом месте. Аэропорты, построенные по моему указанию в других городах, в значительной степени усиливают наш транспортный потенциал. В последние годы было построено 7 аэропортов, 6 из которых обладают международным статусом и могут принимать все виды самолетов, в том числе самые тяжелые транспортные самолеты. Как вам известно, в Физули началось строительство нового международного аэропорта, а на освобожденных землях – на территории либо Лачинского, либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт", - добавил глава государства.