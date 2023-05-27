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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района 27 мая был заложен фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 16:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района

27 мая был заложен фундамент села Яншаг Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, в церемонии закладки фундамента принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал президента Азербайджана о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что в целом в селе Яншаг планируется поселить 421 семью. Для создания населенного пункта предусмотрено выделить земельный участок площадью более 121 гектара с учетом 20-летней перспективы и развития после этого периода. На первом этапе планируется построить одноэтажные частные дома для переселения в село 218 семей. Из этих 218 домов 50 будут двухкомнатными, 112 - трехкомнатными, 41 - четырехкомнатными и 15 - пятикомнатными. Здесь будут построены школа на 264 ученических места, детский сад на 80 мест.

Было отмечено, что в селе Яншаг будут созданы все условия для обеспечения занятости и отдыха населения, проведены широкомасштабные работы по благоустройству и озеленению. Для освещения домов и улиц здесь будет использована "зеленая" энергия.

По поручению главы государства все работы будут выполнены на самом высоком уровне.

Затем президент Азербайджана посмотрел видеоролик о плане развития села.

Далее президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Яншаг.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev lays foundation stone for village of Yanshag of Kalbajar district
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinin təməlini qoyub

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