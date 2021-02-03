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Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США

Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США 3 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера
Внутренняя политика
3 февраля 2021 г. 12:54
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США

3 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате президента и учредителя Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

Как сообщает Report, Марк Шнайер выразил главе государства признательность за условия, созданные в нашей стране для еврейской общины, наряду с представителями других религиозных и этнических общин. Подчеркнув, что в Азербайджане проживает самая большая еврейская община среди мусульманских стран, Марк Шнайер высоко оценил внимание и заботу президента Ильхама Алиева о евреях, так же, как и о других общинах.

Глава государства отметил, что евреи являются достойными гражданами нашей страны, сказал, что они, как и представители других религиозных и этнических общин, веками жили в Азербайджане в условиях добрососедства, братства и дружбы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах связей между Азербайджаном и США в сфере межкультурного диалога.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidentini videoformatda qəbul edib

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