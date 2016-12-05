Президент Ильхам Алиев выделил ИВ Зардабского района 3 млн. манатов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Зардаб".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Зардаб из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Зардабского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Отметим, что документ подписан в целях продолжения в Зардабе работ по благоустройству и созиданию, а также капитального ремонта 27 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.