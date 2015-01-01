Баку. 01 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

“Уважаемые дамы и господа!

Дорогие соотечественники!

2014 год остается позади. 2014 год был успешным для нашей страны. Успешно выполнены все стоявшие перед страной задачи. Обеспечено динамичное развитие нашей страны. Еще более укрепились наши международные позиции. Азербайджан признан в мире как надежный партнер, расширяются наши возможности влияния.

Как вам известно, в 2012-2013 годах Азербайджан был представлен в самой влиятельной структуре мира – Совете Безопасности ООН. Мы завоевали это право при поддержке 155 стран. А в этом году Азербайджан председательствовал в Комитете министров Совета Европы, вносил свой ценный вклад в развитие демократии, защиту прав человека в Европе.

Мы наладили равноправные отношения со всеми странами, плодотворно сотрудничаем с соседними и всеми другими государствами. Развиваются наши двусторонние связи. В то же время Азербайджан играет свою позитивную роль в многостороннем формате. В частности, неоспорима роль Азербайджана в вопросах регионального развития. Без участия Азербайджана в регионе не может быть реализован ни один проект – политический, экономический, энергетический и другие проекты.

В 2014 году было обеспечено экономическое развитие. Это тоже очень важно, поскольку, как вы знаете, в мире все еще продолжается финансово-экономический кризис. Несмотря на все это, азербайджанская экономика успешно развивается, и в основе этого развития лежат наши реформы. Неслучайно, самая влиятельная экономическая структура мира – Давосский Всемирный экономический форум удостоил Азербайджан 38-го места по конкурентоспособности. Это - большое и историческое достижение.

Развитие ненефтяного сектора остается для нас приоритетом. Рад, что в этом году наш ненефтяной сектор вырос почти на 7 процентов. В экономику страны были вложены инвестиции в размере 27 миллиардов долларов. Это тоже очень важное событие, так как сейчас в мире идет борьба за привлечение инвестиций. В Азербайджане инвестирование находится на высоком уровне. Уверен, что так будет и в следующем году.

Уровень бедности и безработицы составляет 5 процентов. И это прекрасный показатель в мировом масштабе. Государственный внешний долг составляет всего лишь 8 процентов нашего внутреннего валового продукта. Это тоже уникальный показатель. Макроэкономическое положение стабильно. Наши валютные резервы превышают 50 миллиардов долларов. А курс маната остается стабильным.

Вам хорошо известно, что в связи со снижением цен на нефть в мире, в том числе и в нашем регионе, испытывается определенная напряженность. Азербайджан же является островком стабильности, образцовой страной. В нашей стране обеспечиваются и будут обеспечиваться как политическая, так и экономическая стабильность. Азербайджанский народ будет жить в условиях безопасности, и благосостояние нашего народа с каждым годом будет улучшаться.

Социальная политика во все времена была для нас основной задачей. В этом году в создание социальной инфраструктуры в Азербайджане были вложены большие средства, построено и отремонтировано более 60 медицинских учреждений, около 50 школ и детских садов. Уверен, что эти позитивные процессы будут идти и в следующем году.

В Азербайджане инфляция составляет 1,4 процента, а рост денежных доходов населения – около 5 процентов. Повышение из года в год заработной платы, пенсий и социальных пособий, конечно же, улучшает благосостояние людей.

Успешно решаются также проблемы вынужденных переселенцев – наших соотечественников, находящихся в самом тяжелом положении. Ежегодно более 20 тысячам переселенцев предоставляются новые дома. В нынешнем году на эти цели также были выделены крупные средства, мы постепенно решаем и этот вопрос.

Но, к сожалению, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт не нашел своего решения и в этом году. Причиной этого является режим криминальной, кровавой диктатуры в Армении. Армения не желает мира. Все усилия ее направлены на то, чтобы мирные переговоры не проводились либо проводились ради имитации. В этом году посредники проявили активность, мы должны отметить это. Руководители России, США, Франции провели подряд в августе, сентябре и октябре трехсторонние встречи. Я высоко оцениваю это и признателен этим странам. Однако Армения на этих встречах вела себя неискренне. Кроме того, не прошло и двух недель после Парижской встречи, как она начала широкомасштабные военные учения на оккупированных землях. Эти учения преследовали одну цель – втянуть Азербайджан в провокацию, совершить диверсию и подорвать процесс переговоров. То же самое мы наблюдали и в летние месяцы. Тогда армянские диверсионные группы атаковали азербайджанские позиции. Но азербайджанская армия дала им достойный отпор, было уничтожено более 50 оккупантов. Подобные события произошли и в конце этого года. И вновь азербайджанская армия дала достойный ответ врагу, посадив его на место. Государство-оккупант должно знать, что сильная азербайджанская армия в любой момент может восстановить территориальную целостность нашей страны. Мы просто все еще надеемся на то, что переговорный процесс может дать положительный результат, и факторов, усиливающих эту надежду, достаточно много. У нас есть политическая сила, экономический потенциал, мощная армия. В следующем году на армейское строительство, развитие нашей армии будут выделены средства в размере около 5 миллиардов долларов, что вдвое превышает общий бюджет бедной, нищей Армении.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт может найти свое решение только на основе норм и принципов международного права. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены. Оккупационные силы должны быть выведены с захваченных азербайджанских земель, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Это – основные принципы. На основе данных принципов мы готовы подписать любой договор.

Этот год в Азербайджане был объявлен «Годом промышленности». Как вам известно, наш промышленный потенциал с каждым годом усиливается. В этом направлении Азербайджан добился огромных успехов, не стала исключением и работа, проделанная в данной сфере в этом году. Таким образом, в нынешнем году было открыто более 230 новых промышленных предприятий, что положительно сказалось как на ликвидации безработицы, так и развитии нашего экспортного потенциала. Мы уже обеспечиваем себя основными продовольственными товарами. Аналогичную картину мы хотим видеть и на рынке строительных материалов, и приближаемся к достижению этой цели. Как вам известно, именно в этом заключается и основная цель реализуемой Государственной программы социально-экономического развития регионов.

Одновременно Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в высокие технологии, и нынешний год стал запоминающимся в этой сфере. В этом году Азербайджан приобрел свой второй спутник. В ноябре этот спутник был передан Азербайджану, и, таким образом, сейчас у нас два спутника: «Azerspace» и «Azersky». Особенность спутника «Azersky» - сегодня таким спутником обладают лишь 20 стран мира - заключается в том, что он наблюдает за поверхностью земли с высокой точностью. Таким образом, полностью обеспечиваются национальные интересы Азербайджана, его интересы, связанные с безопасностью, одновременно развивается и наша космическая промышленность.

Ведется серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством. В этой области особое место принадлежит «ASAN xidmət». Уже создано 7 центров, поступило 3 миллиона 500 тысяч обращений. «ASAN xidmət» играет особую роль в области общественных услуг, в борьбе с коррупцией и взяточничеством. Если учесть, что со времени создания этой службы прошло всего два года, то можно увидеть, какого большого прогресса мы сумели добиться. Серьезная борьба с коррупцией и взяточничеством будет вестись и впредь, будут приниматься и меры наказания, и административные меры, и меры системного характера.

Азербайджан известен в мире как центр мультикультурализма. В этом году я подписал соответствующее Распоряжение о создании Международного центра мультикультурализма. В мире высоко оценивают уникальную роль Азербайджана. Азербайджан является мостом между цивилизациями. И с географической, и с политической, и со всех других точек зрения Азербайджан - уникальная страна. Наш опыт изучают. Уверен, что при применении азербайджанского опыта в других странах, там межрелигиозные и межнациональные отношения также будут решены на здоровой почве.

20 сентября этого года мы отметили 20-ю годовщину «Контракта века». Символично, что именно 20 сентября 2014 года был заложен фундамент Южного газового коридора. Южный газовый коридор является крупнейшим инфраструктурным проектом Европы. В реализации этого гигантского транснационального проекта Азербайджан вновь продемонстрировал свои лидерские качества. Именно благодаря энергетической политике, которую Азербайджан проводит на протяжении многих лет, его решительной политике этот большой проект уже реализуется. «Шахдениз-2», TANAP и TAP являются для Азербайджана уникальными и незаменимыми проектами, которые долгие годы, десятилетия после этого будут обеспечивать наши национальные интересы, экономические и политические интересы. Как в вопросах международного сотрудничества, Азербайджан и в этом проекте взял на себя лидерство и будет достойно выполнять эту миссию.

Дорогие друзья, сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Уверен, что все живущие в мире азербайджанцы по праву гордятся тем, что сегодня есть сильное, независимое Азербайджанское государство. Независимость является для нас самым большим счастьем, самым большим достоянием. Мы уже 23 года являемся независимыми и проводим независимую политику. Эта независимая политика, построенная на национальных интересах и национальных ценностях, обеспечивает сегодняшние реалии Азербайджана. Сегодня Азербайджан – динамично и стремительно развивающаяся страна. Азербайджан – страна, которая успешно идет по пути демократии, свободы, независимости, прогресса и развития. Уверен, что все живущие в мире азербайджанцы гордятся тем, что сегодня на карте мира есть такое государство, как Азербайджан, который говорит и будет говорить свое слово. Наше успешное развитие будет обеспечиваться и впредь.

Я сердечно поздравляю всех азербайджанцев с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником. Желаю каждой азербайджанской семье счастья, благополучия и новых успехов.С праздником!”, - говорится в позравлении Президента Азербайджана.