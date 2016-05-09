Президент Ильхам Алиев: "Мы усиливаем нашу позицию в процессе переговоров"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Единство между народом и властью в Азербайджане – основное условие нашего развития, главный фактор стабильности".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на официальном приеме, организованном по случаю 93-й годовщины со дня рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и 71-й годовщины Победы над фашизмом.

Президент подчеркнул, что в центре нашей политики стоят гражданин Азербайджана, его заботы. Он отметил, что несмотря на экономический кризис в мире, Азербайджан успешно справляется со всеми проблемами, так как продолжается политика, направленная на диверсификацию экономики, работа, проводимая в рамках "Контракта века", способствует наращиванию нашей экономической мощи. Напомнив о крупномасштабных проектах, реализуемых в нефтегазовой отрасли, глава государства подчеркнул, что в настоящее время в этом направлении принимаются дополнительные меры.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан, признанный сегодня на международной арене как надежный партнер, к деятельности которого относятся с большой симпатией, является организатором престижных международных мероприятий. А это служит доведению до мира правды об Азербайджане, так как посещающие нашу страну гости своими глазами видят эти реалии.

Подчеркнув, что имеются точные программы, связанные с дальнейшим развитием, президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, и сказал, что в этом направлении мы усиливаем нашу позицию в процессе переговоров.

Подчеркнув, что разница между Арменией и Азербайджаном налицо, глава государства заявил, что апрельские бои еще раз продемонстрировали способность азербайджанской армии выполнить любую задачу. Глава государства завершил выступление словами: "Этот путь – путь Гейдара Алиева. Мы идем и будем идти по этому пути и обеспечим счастливое будущее азербайджанского народа".