Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщил, что агентство в рамках представленного в Туге концептуального подхода к развитию туризма планирует реализацию проектов в трех направлениях – развитие культурного туризма с сохранением историко-архитектурного стиля, развитие туристической индустрии в концепте экотуризма и "зеленой дестинации" с рациональным использованием природных ресурсов и устойчивое развитие туризма на общинной основе с использованием ресурсов агротуризма.

Было отмечено, что на первоначальном этапе предусмотрена консервация жилого корпуса в селе Туг, где в прошлом располагалась школа. После глубокого изучения исторической архитектуры села и проведения научного анализа, на основе накопленного опыта можно реализовать проект восстановления этого памятника, так как в период оккупации традиционная азербайджанская архитектура в Туге подверглась многочисленным изменениям, а некоторые строения – откровенному вандализму. Поэтому первоначально, наряду с консервацией и консолидацией строений общей площадью 1464 квадратных метра, планируется благоустроить прилегающую территорию площадью 6515 квадратных метров. Кроме того, планируется восстановить исторические постройки общей площадью 450 квадратных метров, расположенные в центральной части села, и использовать их как Туристический информационный центр и место дегустации вин. В связи с ожидаемым в будущем потоком туристов в село Туг здесь планируется создать объекты общественного питания с качественным обслуживанием.

Отметим, что село Туг, исторически известное как регион виноделия, славилось винами, изготавливаемыми из урожая, собранного на виноградных плантациях Ходжавендского и Физулинского районов. Общая площадь винзавода составляет 1300 квадратных метров, прилегающий к нему участок площадью 850 квадратных метров будет благоустроен. Для завода будет применен современный туристический концепт. Так, здесь будут не только производить вина, но и пропагандировать исторически существовавшую в Тугском регионе традицию виноделия. В состав комплекса будут входить многофункциональные пространства для проведения различных мероприятий и фестивалей.

Было подчеркнуто, что Учебный центр кулинарии станет одним из мест, где туристам будет представлена не только карабахская, но и азербайджанская кухня в целом. Здесь будут применяться методы экстремальной кулинарии. В центр будут входить кухня для групп и коллективов, приемная, помещения для дегустации.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что село Туг является важной туристической дестинацией по дороге в Шушу, здесь будет создана автостоянка.

Было отмечено, что исторические постройки, улицы, ограды и ворота в селе Туг будут восстановлены и консервированы в традиционном архитектурном стиле. План предстоящей работы включает также восстановление исторических родников на территории Туга, ремонт оград и построек вдоль улиц. Было сообщено, что в будущем после развития туристической инфраструктуры и возвращения местной общины в село планируется развитие ряда продукций активного туризма. Учитывая, что село Туг находится недалеко от поселка Гадрут и города Физули и отсюда проходит дорога в Шушу, есть большой потенциал для создания в будущем хайкинга и пеших туристических маршрутов к расположенным вокруг историческим и культурным памятникам, организации кемпинговых зон в местах, где проходят горные тропы для пеших прогулок, небольших этнографических фестивалей, однодневных туристических походов и реализации других проектов.