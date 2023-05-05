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Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг

Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 18:28
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев сообщил, что агентство в рамках представленного в Туге концептуального подхода к развитию туризма планирует реализацию проектов в трех направлениях – развитие культурного туризма с сохранением историко-архитектурного стиля, развитие туристической индустрии в концепте экотуризма и "зеленой дестинации" с рациональным использованием природных ресурсов и устойчивое развитие туризма на общинной основе с использованием ресурсов агротуризма.

Было отмечено, что на первоначальном этапе предусмотрена консервация жилого корпуса в селе Туг, где в прошлом располагалась школа. После глубокого изучения исторической архитектуры села и проведения научного анализа, на основе накопленного опыта можно реализовать проект восстановления этого памятника, так как в период оккупации традиционная азербайджанская архитектура в Туге подверглась многочисленным изменениям, а некоторые строения – откровенному вандализму. Поэтому первоначально, наряду с консервацией и консолидацией строений общей площадью 1464 квадратных метра, планируется благоустроить прилегающую территорию площадью 6515 квадратных метров. Кроме того, планируется восстановить исторические постройки общей площадью 450 квадратных метров, расположенные в центральной части села, и использовать их как Туристический информационный центр и место дегустации вин. В связи с ожидаемым в будущем потоком туристов в село Туг здесь планируется создать объекты общественного питания с качественным обслуживанием.

Отметим, что село Туг, исторически известное как регион виноделия, славилось винами, изготавливаемыми из урожая, собранного на виноградных плантациях Ходжавендского и Физулинского районов. Общая площадь винзавода составляет 1300 квадратных метров, прилегающий к нему участок площадью 850 квадратных метров будет благоустроен. Для завода будет применен современный туристический концепт. Так, здесь будут не только производить вина, но и пропагандировать исторически существовавшую в Тугском регионе традицию виноделия. В состав комплекса будут входить многофункциональные пространства для проведения различных мероприятий и фестивалей.

Было подчеркнуто, что Учебный центр кулинарии станет одним из мест, где туристам будет представлена не только карабахская, но и азербайджанская кухня в целом. Здесь будут применяться методы экстремальной кулинарии. В центр будут входить кухня для групп и коллективов, приемная, помещения для дегустации.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что село Туг является важной туристической дестинацией по дороге в Шушу, здесь будет создана автостоянка.

Было отмечено, что исторические постройки, улицы, ограды и ворота в селе Туг будут восстановлены и консервированы в традиционном архитектурном стиле. План предстоящей работы включает также восстановление исторических родников на территории Туга, ремонт оград и построек вдоль улиц. Было сообщено, что в будущем после развития туристической инфраструктуры и возвращения местной общины в село планируется развитие ряда продукций активного туризма. Учитывая, что село Туг находится недалеко от поселка Гадрут и города Физули и отсюда проходит дорога в Шушу, есть большой потенциал для создания в будущем хайкинга и пеших туристических маршрутов к расположенным вокруг историческим и культурным памятникам, организации кемпинговых зон в местах, где проходят горные тропы для пеших прогулок, небольших этнографических фестивалей, однодневных туристических походов и реализации других проектов.

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Версия на английском языке ФотоPresident and First Lady informed of tourism projects to be implemented in Tugh
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanıma Tuğ kəndində həyata keçiriləcək turizm layihələri barədə məlumat verilib

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