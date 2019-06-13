Президент Азербайджана наградил работников продбезопасности

​Президент Азербайджана наградил работников продбезопасности

13 июня, 2019 21:14

https://report.az/storage/news/111584b72327f3b4d4d6de0b31f63fd1/4959c838-fcc6-499b-a0da-fa65fe8c80cd_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение “О награждении работников Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики”. Как передает Report, за плодотворную деятельность в области продовольственной безопасности в стране глава государства распорядился наградить следующих лиц:

медалью "Терегги" Дадашеву Хаялу Халыгверди гызы Абдулалиева Галиба Гуммет оглу Абдулазимова Асифа Гилал оглу Керимова Заура Равваг оглу Пириева Мансура Шахмар оглу Шарифова Азиза Ашраф оглу

медалью "За отличие на государственной службе" Мардиева Фуада Махарат оглу Саламова Эмина Музаффар оглу.

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