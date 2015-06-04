Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в новом парке на территории Ясамальского района

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 4 июня ознакомились с условиями, созданными в новом парке, разбитом недалеко от административно-учебного комплекса Азербайджанской национальной консерватории в Ясамальском районе столицы.

Как отмечает Report, в парке проделана широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, проведено озеленение, посажены декоративные и цветочные кусты, установлены скамейки, сооружен современный фонтан. Один из моментов, подчеркивающих особенность этого современного места отдыха, расположенного недалеко от нового административно-учебного комплекса Азербайджанской национальной консерватории, заключается в том, что здесь будет звучать классическая музыка. А это создаст для посетителей парка возможность для дополнительного содержательного отдыха. Словом, в новом парке проделана вся необходимая работа для организации полноценного отдыха горожан.

В последнее время по поручению президента Ильхама Алиева в городе Баку капитально реконструируются парки и аллеи, создаются новые уголки отдыха. Все это – часть проектов, реализуемых для удобства горожан и гостей нашего города. Этот парк также очень важен с точки зрения приумножения красоты города Баку. Реализация таких проектов еще раз свидетельствует о том, что работа, направленная на благоустройство нашей столицы, является постоянной, выполняется своевременно и с высоким качеством.

Этот парк, созданный в современном стиле и оригинальном дизайне, добавит к достопримечательностям Баку еще один адрес. Таким образом, парк, открытый в преддверии первых Европейских игр "Баку-2015", продемонстрирует приехавшим в нашу страну гостям красоту еще одного центра отдыха столицы.