Президент Азербайджана выделил на строительство автомобильной дороги в Имишли 1,1 млн. манатов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Сарыханлы-Бошчалылар-Джафарли-Алигулулар Имишлинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Сарыханлы-Бошчалылар-Джафарли-Алигулулар, соединяющей 4 населенных пункта с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики предусмотрено выделить Исполнительной власти Имишлинского района 1,1 миллиона (один миллион сто тысяч) манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего Распоряжения.