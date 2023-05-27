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Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район

Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лачынский район.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 19:15
Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лачынский район.

Как передает Report, глава государства принял участие в открытии в Лачынском районе 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" Открытого акционерного общества "Азерэнержи", закладке фундаментов поселка Горчу и села Шельве, ознакомился с работой, проводимой в Агропромышленном парке города Лачин.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Лачын город", ознакомился со строительными работами в селе Забух.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçın rayonuna səfər edib

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