Президент Азербайджана создал Оргкомитет для проведения в Баку ежегодных собраний Группы IsDB

Организационный комитет создан в связи с проведением в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) на 2026 год.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Организация в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, также внесет позитивный вклад в укрепление регионального и международного партнерства нашей страны, расширение сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, представление экономического и инвестиционного потенциала Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

Главой оргкомитета назначен вице-премьер Самир Шарифов, его заместителем - министр экономики Микаил Джаббаров.

Члены Организационного комитета:

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Сахиль Бабаев – министр финансов Азербайджанской Республики

Адиль Керимли – министр культуры Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Талех Кязымов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку.

Мероприятие пройдет 16-19 июня 2026 года.