    Президент Азербайджана создал Оргкомитет для проведения в Баку ежегодных собраний Группы IsDB

    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:44
    Президент Азербайджана создал Оргкомитет для проведения в Баку ежегодных собраний Группы IsDB

    Организационный комитет создан в связи с проведением в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) на 2026 год.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    "Организация в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, также внесет позитивный вклад в укрепление регионального и международного партнерства нашей страны, расширение сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, представление экономического и инвестиционного потенциала Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

    Главой оргкомитета назначен вице-премьер Самир Шарифов, его заместителем - министр экономики Микаил Джаббаров.

    Члены Организационного комитета: 

    Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики

    Сахиль Бабаев – министр финансов Азербайджанской Республики

    Адиль Керимли – министр культуры Азербайджанской Республики

    Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

    Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

    Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

    Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики

    Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

    Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

    Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

    Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

    Талех Кязымов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

    Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

    Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку.

    Мероприятие пройдет 16-19 июня 2026 года.

