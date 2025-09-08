Президент Азербайджана создал Оргкомитет для проведения в Баку ежегодных собраний Группы IsDB
- 08 сентября, 2025
- 15:44
Организационный комитет создан в связи с проведением в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (IsDB) на 2026 год.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Организация в городе Баку ежегодных собраний Группы Исламского банка развития, являясь показателем международного авторитета Азербайджана, также внесет позитивный вклад в укрепление регионального и международного партнерства нашей страны, расширение сотрудничества с исламскими финансовыми институтами, представление экономического и инвестиционного потенциала Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
Главой оргкомитета назначен вице-премьер Самир Шарифов, его заместителем - министр экономики Микаил Джаббаров.
Члены Организационного комитета:
Джейхун Байрамов – министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Сахиль Бабаев – министр финансов Азербайджанской Республики
Адиль Керимли – министр культуры Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев – министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Талех Кязымов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики
Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"
Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку.
Мероприятие пройдет 16-19 июня 2026 года.