İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:23
    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb
    İlham Əliyev

    İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb. 

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncama əsasən, 2026-cı il iyunun 16–19-da IsDB Qrupunun gələn il üzrə İllik Toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı tərkibdə Təşkilat Komitəsi yaradılıb:

    Təşkilat Komitəsinin sədri

    Samir Şərifov - Baş nazirin müavini

    Təşkilat Komitəsi sədrinin müavini

    Mikayıl Cabbarov - iqtisadiyyat naziri

    Təşkilat Komitəsinin üzvləri:

    Ceyhun Bayramov - xarici işlər naziri

    Sahil Babayev - maliyyə naziri

    Adil Kərimli - mədəniyyət naziri

    Kəmaləddin Heydərov - fövqəladə hallar naziri

    Vilayət Eyvazov - daxili işlər naziri

    Rəşad Nəbiyev - rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

    Teymur Musayev - səhiyyə naziri

    Şahin Bağırov - Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

    Elçin Quliyev - Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi

    Vüsal Hüseynov - Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi

    Fuad Nağıyev - Dövlət Turizm Agentliyinin sədri

    Taleh Kazımov - Mərkəzi Bankın sədri

    Samir Rzayev - "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti

    Eldar Əzizov - Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

    Nazirlər Kabineti İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının keçirilməsi ilə əlaqədar xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 2026-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsində müvafiq vəsaitin nəzərdə tutulmasını təmin etsin və digər zəruri məsələlərin həlli üçün tədbirlər görəcək.

    Son xəbərlər

    15:31

    Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilmir

    Hadisə
    15:29

    Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"

    Futbol
    15:29

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənib

    Digər
    15:26

    Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcək

    Xarici siyasət
    15:26

    Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilib

    Maliyyə
    15:25

    İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulub

    Digər ölkələr
    15:23

    IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıb

    Daxili siyasət
    15:21
    Foto

    Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    15:19

    "Xankəndi"nin futbolçusu: "Ümid edirəm ki, bu mövsüm çempionluq uğrunda oynayacağıq"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti