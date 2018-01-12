Президент Азербайджана подписал закон, дающий ЦИК право наказывать депутатов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении поправок в Избирательный Кодекс.

Как сообщает Report, одна из них предоставляет Центризбиркому право наказывать депутатов. Согласно остававшейся до сих пор в силе статье 175 (принятие решения о лишении мандата депутата Милли Меджлиса), а также пунктам 2, 4, 5 части 2 статьи 175 Конституции Азербайджанской Республики, при наличии оснований решение о лишении депутата мандата принимала Центральная Избирательная Комиссия.

Согласно поправкам, в Кодекс внесены пункты 6 и 7. Соответствующая жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней. После решения апелляционного суда в течение 10 дней можно подать жалобу в Верховный суд. Эта жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней.

В Кодекс внесена статья 176.2-1, согласно которой в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 части I статьи 89, при наличии официального обращения Милли Меджлиса в Центральную Избирательную Комиссию, не позднее 15 дней с момента поступления обращения Центризбирком должен обсудить эту информацию и принять соответствующее решение.

Согласно поправкам, внесенным в статью 176.4 Избирательного Кодекса, в течение месяца после лишения депутатского мандата соответствующая одномандатный избирательный округ в установленном порядке назначает дополнительные выборы. В случае подачи жалобы на решение Центризбиркома о лишении депутатского мандата соответствующая одномандатный избирательный округ должен назначить дополнительные выборы после объявления результатов судебного рассмотрения поданной жалобы.