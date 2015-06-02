Ильхам Алиев принял участие в открытии бульвара "Баку-Белый город"

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ 1 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Арзу Алиева приняли участие в открытии бульвара "Баку - Белый город".

Как передает Report, президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия бульвара.

Работы в рамках нового проекта "Бульвар Белый город" осуществлены на высоком уровне. Этот бульвар создан в столице по поручению Президента Ильхама Алиева в соответствии с самыми современными стандартами на территории, ранее известной как "Черный город", где размещались многие промышленные предприятия.

Протяженность бульвара "Баку - Белый город", построенного по Распоряжению главы государства, составляет 2,7 км, а площадь - 33 га. В будущем здесь планируется также построить Детский кинотеатр. На новом бульваре сооружены баскетбольная, волейбольная и две футбольные площадки. Кроме того, в распоряжение отдыхающих будет передан тренажерный участок под открытым небом.

Президент Ильхам Алиев с самого начала постоянно интересовался ходом строительных работ, проводимых на бульваре "Белый город", лично осуществлял контроль за реализацией проекта.

Поприветствовав отдыхавших здесь горожан, Ильхам Алиев сказал:

- Как поживаете? Как отдыхаете?

Горожане: Большое спасибо. Мы отдыхаем по случаю "Последнего звонка".

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. Здесь открылась новая дорога, старый бульвар соединился с бульваром "Белый город".

Горожане: Да, большое спасибо.

Президент Азербайджана и его супруга сфотографировались на память с горожанами.

Строительство нового бульвара дополняет один из крупнейших в мире современных проектов - "Баку - Белый город", реализуемый в промышленной зоне с восстановленной экологией. Благодаря осуществлению данного проекта наша столица станет еще краше. От расположенного на этом бульваре "Bulvar Hotel" до Бакинского дворца водных видов спорта на Баиловском бульваре будут ходить также специальные поезда. Поезда будут останавливаться в нескольких местах вдоль бульвара.

Инфраструктура на бульваре "Белый город" отвечает самым современным требованиям. Эта огромная зона отдыха станет еще одной достопримечательностью стремительно растущего и развивающегося Баку.

Бульвар "Баку – Белый город", придавая панораме, открывающейся из Белого города на Каспий, особую красоту, делает ее еще более привлекательной. Создание такой современной зоны отдыха в преддверии первых Европейских игр, которые будут находиться в центре внимания всего мира, позволит на высоком уровне обеспечить отдых туристов, приезжающих в наш город. Реализация этого проекта свидетельствует о том, что все поставленные задачи, связанные с развитием Баку, выполняются своевременно и с высоким качеством.