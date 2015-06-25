Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, 25 июня, по случаю 97-й годовщины создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил.

Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом базы Морских Сил.

Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие.

Затем глава государства встретился с личным составом.

Начальник штаба Военно-Морских Сил Шахин Мамедов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев приветствовал солдат и матросов.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными на базе Военно-Морских Сил.