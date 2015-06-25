Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, 25 июня, по случаю 97-й годовщины создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил.
Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом базы Морских Сил.
Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие.
Затем глава государства встретился с личным составом.
Начальник штаба Военно-Морских Сил Шахин Мамедов отдал рапорт главе государства.
Президент Ильхам Алиев приветствовал солдат и матросов.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.
Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными на базе Военно-Морских Сил.
News DepartmentАвтор новости
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