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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил

    Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня, 25 июня, по случаю 97-й годовщины создания Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев принял участие в открытии базы Военно-Морских Сил.

    Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

    Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом базы Морских Сил.

    Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие.

    Затем глава государства встретился с личным составом.

    Начальник штаба Военно-Морских Сил Шахин Мамедов отдал рапорт главе государства.

    Президент Ильхам Алиев приветствовал солдат и матросов.

    Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

    Затем глава государства ознакомился с условиями, созданными на базе Военно-Морских Сил.

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