Премьер-министр и руководитель Администрации президента ознакомилась с аэропортом в Физули

Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, Самир Нуриев провели осмотр международного аэропорта Физули.

Премьер-министр Али Асадов и руководитель Администрации президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях, Самир Нуриев провели осмотр международного аэропорта Физули.

Как сообщает Report, делегация ознакомилась с условиями, созданными в аэропорту.

Президент компании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров подробно рассказал о проделанной в аэропорту работе.

Отметим, 1 марта по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева началась поездка на освобожденные от оккупации территории делегации в составе руководящих лиц профильных государственных структур во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации президента, Координационного штаба, созданного с целью централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, Самиром Нуриевым.

В ходе поездки предусмотрен осмотр Физулинского международного аэропорта, подстанции «Физули», строительного участка автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд, знакомство с ходом операций по разминированию, работ в промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина», строительством Зангиланского международного аэропорта, в селе Агалы Зангиланского района и других местах.

В завершение в городе Шуша предусмотрено провести совещание с участием руководителей соответствующих государственных органов.