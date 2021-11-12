Али Асадов назвал количество армянских диверсантов, отбывающих наказание в Азербайджане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции и выступил по повестке дня.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции и выступил по повестке дня.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.



В ходе видеоконференции заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян выдвинул необоснованные и нелогичные обвинения по поводу якобы нарушений Азербайджаном положений Заявлений, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 9/10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе пункта о военнопленных, а также по поводу разрушений в ходе военных действий и позиции Азербайджана касательно разблокирования коммуникаций.



Взяв слово, премьер-министр Али Асадов ответил представителю Армении: "Уважаемые главы правительств, я хотел бы внести ясность в некоторые высказывания представителя Армении и выразить нашу позицию. 44-дневная война окончена, и Азербайджан освободил находящиеся около 30 лет под оккупацией свои земли. Совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении было подписано 9/10 ноября 2020 года. Мы полностью привержены Заявлению от 10 ноября и будем выполнять все его положения".



Касаясь конкретно 9-го пункта Заявления, предусматривающего открытие всех транспортных коммуникаций, Али Асадов подчеркнул, что этот вопрос рассматривается рабочей группой, созданной согласно Заявлению, принятому 11 января 2021 года в Москве, сопредседателями которой являются заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя правительства России и присутствующий на заседании вице-премьер Армении.

"В этой связи, заявление о том, что Азербайджан якобы сопровождает решение этих вопросов применением силы или угроз думаю, тут без комментариев. Так как эти вопросы рассматриваются в рамках рабочей группы, что отвечает не только интересам Азербайджана, но, как буквально недавно заявляли другие представители региона, это отвечает интересам всех стран региона", - сказал премьер-министр Азербайджана.



Али Асадов также отметил, что на заседании были затронуты вопросы, связанные с военнопленными: "Пункт 8 Заявления от 9/10 ноября предусматривает передачу военнопленных. Азербайджан полностью выполнил этот пункт. В этой связи хочу отметить, что в заявлении МИД России от 9 ноября 2021 года указано, что при участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 г. в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Из них Армении вернули 105, Азербайджану – 17. Однако спустя некоторое время после подписания Заявления, 13-14 декабря, после объявления прекращения огня в Азербайджане были задержаны 62 вооруженных лица".

Премьер-министр Азербайджана подчеркнул, что по всем международным нормам они не считаются военнопленными и проникли на территорию нашей страны с целью диверсии: "По этой причине статус военнопленных на них не распространяется. Однако, невзирая на это, Азербайджан, проявив добрую волю, вернул 29 из них Армении. Остальные 33 человека осуждены азербайджанскими судами и будут отбывать наказание. Хочу еще раз подчеркнуть: 23 сентября этого года на 76-й Сессии Генассамблеи ООН Азербайджан заявил, что на его территории образования под названием Нагорный-Карабах больше не существует. В Азербайджане есть Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы".