Представители омбудсмена навестили армянского диверсанта, нарушившего границу Азербайджана

По поручению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) навестили армянского диверсанта Гагика Восканяна.
Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.
Члены НПГ ознакомились с условиями содержания задержанного члена разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении, незаконно пересекшего азербайджано-армянскую государственную границу 16 августа этого года с целью совершения террористической провокации Гагика Восканяна, поинтересовались обращением с ним, доступом к медицинской помощи и другими вопросами, соответствующие мандату Национального превентивного механизма, а также состоянием обеспечения его прав в соответствии с международным и национальным законодательством. Г.Восканян выразил удовлетворение условиями содержания, лечением и медицинским обслуживанием.
В конфиденциальном порядке собеседник был проинформирован о своих правах, полномочиях омбудсмена, ему были представлены международные акты в области прав человека на его родном языке.