Представители омбудсмена навестили армянского диверсанта, нарушившего границу Азербайджана

По поручению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) навестили армянского диверсанта Гагика Восканяна.

По поручению омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) навестили армянского диверсанта Гагика Восканяна.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

Члены НПГ ознакомились с условиями содержания задержанного члена разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении, незаконно пересекшего азербайджано-армянскую государственную границу 16 августа этого года с целью совершения террористической провокации Гагика Восканяна, поинтересовались обращением с ним, доступом к медицинской помощи и другими вопросами, соответствующие мандату Национального превентивного механизма, а также состоянием обеспечения его прав в соответствии с международным и национальным законодательством. Г.Восканян выразил удовлетворение условиями содержания, лечением и медицинским обслуживанием.

В конфиденциальном порядке собеседник был проинформирован о своих правах, полномочиях омбудсмена, ему были представлены международные акты в области прав человека на его родном языке.