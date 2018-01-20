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    Представители Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 января

    Среди активистов была дочь Национального Героя Азербайджана Юрия Ковалева - Регина Ковалева

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Председатель Ассоциации Русской Молодежи Азербайджана (АРМА) Роман Борискин и активисты организации посетили в субботу Аллею Шехидов.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-служба Ассоциации, представители АРМА почтили память жертв трагедии 20 января 1990 года и возложили цветы к их могилам.

    Среди активистов, почтивших память жертв кровавых событий 20 января, была дочь Национального Героя Азербайджана Юрия Ковалева - Регина Ковалева.

    Юрий Ковалев героически погиб в боях за территориальную целостность Азербайджана.

    В январе 1990 года в результате ввода советских войск в Азербайджан, с целью силового подавления массовых демонстраций в поддержку предоставления республике независимости от СССР, в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены. Советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек - женщин, стариков и детей.

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