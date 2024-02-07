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Представитель ГУАМ: Президентские выборы в  Азербайджане проходят в рамках демократических норм

Представитель ГУАМ: Президентские выборы в  Азербайджане проходят в рамках демократических норм Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в рамках норм демократии и транспарентности.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 13:41
Представитель ГУАМ: Президентские выборы в  Азербайджане проходят в рамках демократических норм

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в рамках норм демократии и транспарентности.

Об этом Report заявил депутат Верховной Рады Украины Михаил Папиев, прибывший в страну для наблюдений за выборами в составе делегации ГУАМ.

"Мы уже посетили избирательные участки в Сумгаите, сейчас находимся в Баку [в избирательном участке N34]. За время своих наблюдений мы общались с гражданами, никаких замечаний к выборам нет. Все проходит в рамках демократических норм",- сказал он.

По словам депутата, выборы в Азербайджане полностью соответствуют международным избирательным стандартам.

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Версия на азербайджанском языке GUAM nümayəndəsi: “Azərbaycanda prezident seçkiləri demokratik normalar çərçivəsində keçirilir”

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