Представитель ГУАМ: Президентские выборы в Азербайджане проходят в рамках демократических норм

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в рамках норм демократии и транспарентности.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в рамках норм демократии и транспарентности.

Об этом Report заявил депутат Верховной Рады Украины Михаил Папиев, прибывший в страну для наблюдений за выборами в составе делегации ГУАМ.

"Мы уже посетили избирательные участки в Сумгаите, сейчас находимся в Баку [в избирательном участке N34]. За время своих наблюдений мы общались с гражданами, никаких замечаний к выборам нет. Все проходит в рамках демократических норм",- сказал он.

По словам депутата, выборы в Азербайджане полностью соответствуют международным избирательным стандартам.